【現場直播】宣布參選2024總統 趙少康最新回應｜2021.02.08

中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革。對於2022、2024大選，趙少康多次表示不排除任何位置。今（8）日趙少康宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

趙少康今召開記者會說明，表示目前自己仍沒有選國民黨主席資格，因有入黨1年的規定，但有總統初選提名的資格，會盡量爭取，但沒有一定，畢竟爭取不到也沒用。至於最後能不能選不知道，並批總統蔡英文做得不好、執政黨太爛。

趙少康表示，目前蔡政府根本就沒有認真在做重要的事情，現在最重要的就是向國外爭取疫苗，但政府在幹甚麼？搞萊豬？搞大內宣？設國外辦事處？趙少康認為他們根本就沒有在積極爭取疫苗，現在就連北韓都有了，而民進黨還在講分到COVAX疫苗，分到多少也不知道，趙少康認為政府應該要更加積極。

趙少康也喊出口號，「Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）」。

記者追問，此事韓國瑜是否知情？趙少康回答，兩人沒有討論過，韓國瑜並不知道自己要爭取選總統。

記者會結束後，現場突掌聲響起，有人大喊「精神黨員支持你」。

(中時新聞網)