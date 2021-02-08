中廣董事長趙少康上午在中廣流行網「趙少康時間」節目中，針對日前呼籲停止罷免所引發的爭議提出回應，趙少康說，他絕對沒有提過不要罷免台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委吳思瑤。

趙少康在無黨籍高雄市議員黃捷罷免案前夕，提出這波罷免之後「是不是可以停了」的談話，事後罷捷失敗，不少人認為與趙少康呼籲中止報復性罷免有關。趙少康表示，他所提及相關言論單純是講原理。

他說，罷免過度容易，也就是罷免所需票數遠低於當選票數，這是不合理的，法律應是公正放諸四海皆準的，以前高雄市長韓國瑜為例，罷免僅需四分之一的同意票，這類一對一的選舉，可能當選者拿到五十幾趴的票，對手可能拿到四十幾趴的票，四十幾趴的票可能不能當選市長，但卻足以罷免一個市長，這是什麼樣的選罷法？

趙少康說，這些都是民進黨搞出來的，這是當初民進黨要罷免蔡正元沒成功，所以後來就降低門檻，這是不是報復式，當然是報復式，罷韓起心動念就是罷免的門檻太低。

至於台北市議員羅智強質疑趙少康反對罷免吳思瑤及陳柏惟，趙少康也說，他強調的是罷免門檻不應該太低，他當初說「這一波罷免以後」，兩黨都可以檢討一下，所講的是指連署完畢以後，並不是說連署到一半就不要連署了，而是說把這波在檯面上的問題都解決以後，絕對沒有提過不要罷免陳柏惟、吳思瑤。

(中時 )