中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革，而他今(8)日更是直接宣布將參選2024年總統大選。對此，前立委沈富雄表示，趙少康志在2024，總統他選定了，並指趙也會想要爭取黨主席職位，還打算從黨主席一路選到2024。

沈富雄8日在政論節目《平論無雙》中表示，趙少康最近的失言，是小事、沒有意義，並指自己最喜歡講，老趙到底要選什麼？「我來講起碼會比老趙講得清楚，我有信心講的和老趙的意思不會有太大的悖離」。

沈富雄認為，趙少康志在選總統，「2024他這個總統是選定了」，並指趙少康要透過國民黨黨內初選的機制，取得國民黨候選人的資格，他如果在黨內初選中輸掉，也不會脫黨參選，不會像1994年台北市長選舉時出來攪局。

沈富雄呼籲趙少康，比較複雜、敏感的話題，不要隨便去動，因為這個人家檢驗更詳細，人家會想看透你骨子裡、血液裡有多少中國的成分，「不講可以，要講就要講的精闢透徹、無懈可擊，不要輕易講這些話」。

至於黨主席的部分，沈富雄分析，趙少康會想爭取，但最後能不能當上黨主席，趙少康並不是非常在乎。不過，趙少康如果當上黨主席，他在2022年選舉時要輔選會比較方便，更可以著手改造國民黨，若改造國民黨成功，也有助於他2024的選情；若趙沒當上黨主席，而是由朱立倫或江啟臣擔任，則國民黨不會有太大幅度改革。

沈富雄指出，趙少康想當黨主席，並一路選到2024總統，當中最重要的是總統，「主席不主席，當然當是最好，不當也無所謂，這個這麼清楚，為什麼老趙講不清楚？我覺得很奇怪」。

(中時新聞網)