中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，今（8）日宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、民進黨與國民黨的和解，消息曝光後，再次掀起政壇熱議。對此，資深媒體人陳揮文今晚在廣播節目中直言，「這兩個目標都對，可是都很難！」

趙少康8日表示，「會爭取參加國民黨總統提名初選，對黨主席我不知道能否選，但有總統初選提名的資格，會盡量爭取，但沒有一定，任何事都不排除可能，畢竟爭取不到也沒用。」他喊出口號，「Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）」。

至於是否覺得前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜是對手？超前部署是為了卡朱？趙少康說，他不知道，他們到現在也沒公開講；現在誰也卡不了誰，要選的還是會選，這沒有差別，未來他會一連串提出政策，包括兩岸，可能第一個就提兩岸政策，若不選，提政策幹嘛？他不是為了選主席而提出make taiwan great again。

對此，陳揮文在節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，其實侯友宜有任期問題，這是他的致命傷，若叫他不選連任、直接拚202大選，將會是很大的賭注，等於2022至2024沒有舞台，但若是2022連任市長，那麼去選總統的機率是零，畢竟不能選了變落跑市長。

至於，趙少康提出的兩個選總統目標，陳揮文說，「哇，這個很難，這兩目標都對，可是都很難，這兩個目標一個是內部、一個對外，不管怎樣都都很難，要讓兩岸和平很難，然後藍綠惡鬥這麼多年，能和解嗎？又怎麼和解?」

(中時新聞網)