波士頓塞爾提克去年被洛杉磯湖人摘下關鍵的一冠，這讓湖人追平塞隊保有的17次總冠軍紀錄。塞爾提克還是很不服氣，前役兩軍對戰，他們故意在湖人的17次總冠軍旁邊打了星號，附註寫著：「包括5次明尼亞波利斯以及1次迪士尼世界。」2020年的冠軍戒指因此被波士頓球迷譏為「米老鼠戒指」。

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去年由於新冠肺炎疫情，NBA以22支球隊復賽，全部關在迪士尼度假區的泡泡裡，也缺乏主客場之分。特別是湖人預想中的強敵洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿都在中途落馬，不費什麼力氣就摘冠，難免遭到反對者質疑。

塞爾提克擁有偉大的比爾羅素(Bill Russell)在60年代建立的11冠王朝，不過當年全聯盟只有8支球隊，湖人球迷常以「在水管工和清潔工裡稱王」來貶低綠衫軍當年的成就。

相同的質疑也發生在50年代拿下5冠的明尼亞波利斯湖人，當家中鋒喬治麥肯(George Mikan)身高208公分就已找不到對手，他是首位創下單場61分36籃板的「雙卅」紀錄者，也曾有一次獨得53分，而且對手全隊也只有53分。

當時湖人讓麥肯一人獨守籃框，每次對手投籃，他跳起來從籃框上面把球撥掉就好了，聯盟當時沒有「妨礙中籃(Goaltending)」的規定，他們想不到有人可以跳這麼高。現在恐怕沒幾人記得喬治麥肯，明尼亞波利斯的5冠同樣被當成「在水管工人之間拿到的」。

(中時新聞網)