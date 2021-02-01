世界羽聯（BWF）2020賽季年終總決賽昨天落幕，台灣羽球一姐戴資穎決賽大戰三局力克西班牙馬琳（Carolina Marin），生涯第3度在年終賽封后，小戴沈澱後也透過社群媒體抒發心情。

戴資穎寫道：「每一次的失敗，都是成長的養分。#謝謝自己堅持過來#謝謝你們陪我一起走過。贏球的當下，為自己感動了兩秒...因為這場球是贏得多麽不容易，只有自己知道。」

這場比賽戴資穎和馬琳激戰67分鐘，先輸一局的小戴連搶兩局逆轉勝，也是今年1月份泰國曼谷三站賽事，兩度於決賽飲恨馬琳之後的首冠，成了小戴生涯另一場難忘的賽事，接受BWF官網訪問時她說：「我終於贏了。這一勝意義重大，因為我必須非常專注，馬琳速度很快，給我製造了不少壓力，一旦我失去一點專注力，分數的差距就會變大、也難以追分。我得小心翼翼處理每一球，因為一對上她，每一分都很重要。」

完成將近一個月的奮戰，戴資穎和團隊預計2月3日回到台灣，要先進行14天隔離檢疫、7天自主健康管理，也會再安排的場館維持訓練、保持手感。

(中時 )