匹茲堡企鵝上季在季後賽資格賽不敵蒙特婁加拿大人，中斷連續13季打進季後賽的紀錄。本季企鵝主客場表現落差大，主場雖然保持不敗之身，但6場作客卻只拿下1勝，表現不盡理想。週日(2/7)08:00，企鵝將作客宿敵紐約島人，企鵝在18-19賽季季後賽首輪遭到島人橫掃出局，上季對戰也以1勝2敗居於下風，面對防守出色的島人，客場戰績不佳的企鵝能走出低迷的狀態嗎?

企鵝上季傷兵問題嚴重，三度奪下史坦利金盃的克羅斯比(Sidney Crosby)只打了41場，新生代強力中鋒甘澤爾(Jake Guentzel)也只出賽39場，兩人雖然在季後賽資格賽及時歸隊，但球隊磨合不佳，最終仍與季後賽門票擦肩而過。本季企鵝以健康陣容迎來開季，但進攻效率並不穩定，主場場均能攻下4球之多，到了客場卻驟降至2.3球。而企鵝本季最大的問題出在防守端，上季打出生涯年的門將賈里(Tristan Jarry)本季崩盤，救球率從上季的92.1%跌至86.0%，替補門將德史密斯(Casey DeSmith)救球率88.0%同樣不理想，門將群的優質先發率只有33.0%，場均失球更高達3.78聯盟倒數第三。

島人本季防守端的表現可圈可點，門將瓦爾拉莫夫(Semyon Varlamov)延續上季季後賽的優異表現，本季救球率高達92.0%。但二號門將索羅金(Ilya Sorokin)表現掙扎，索羅金過去在KHL 8個賽季的平均救球率高達93.0%，本季出賽3場卻丟了11球之多，顯然還需要一段時間適應北美的快速球風。而島人本季進攻端表現低迷，前場只有巴扎爾(Mathew Barzal)發揮正常，中鋒尼爾森(Brock Nelson)與老將李(Anders Lee)的手感冷冰冰，團隊場均僅能攻進2.11球聯盟倒數第三，出賽9場已有2場遭到完封，進攻組織猶如一灘死水。

雙方上季三次交手都開出大分，但企鵝本季在客場仍呈現迷航狀態，而島人雖貧攻，但仍靠著強悍防守拿下主場二連勝，其中包含完封東部強權波士頓棕熊，筆者估計此戰將是一場低比分的賽事，小4.5的高賠是不錯的投資選項。勝負盤方面，島人過去兩季在主場面對企鵝沒有輸過，且企鵝是攻優於守的球隊，但本季在客場進攻優勢盡失，因此筆者看好島人能以些微差距將勝利留在主場，建議投注不讓分主勝。

(中時新聞網)