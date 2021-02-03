今年1月3日前泰國曼谷參加世界羽聯（BWF）三站賽事的台灣羽球選手戴資穎、周天成、王子維、王齊麟及李洋，今天終於回到台灣，接下來要接受14天隔離檢疫及7天自主健康管理。

戴資穎今天透過Instagram分享穿著全套隔離衣搭機的照片，並寫道：「期盼回家的日子終於到了～1/3出門，2/3回家。謝謝整路都有長榮航空的空姐和地勤親切的問候與帶領。抵達之後也遇到在不同崗位上工作的夥伴們，禮貌的祝福。謝謝你們讓我在踏進這溫暖的家園就立馬感受到台灣的熱情，明天開始隔離14+7。」

王齊麟也透過IG限時動態分享最新狀況，例如回台第一餐是在機場的速食，到防疫旅館後也有朋友送上美食撫慰他們長期爭戰的心。

2020東京奧運延期到今年夏天，這個重頭戲也是選手們的終極目標，儘管目前新冠肺炎疫情嚴峻，教育部體育署為了恢復國際賽強度，及迎接連續舉辦的國際賽事做好訓練準備，從去年10月規劃國家代表隊疫情期間出國參賽的執行方案，針對選手出國參賽前、參賽期間、賽後返國檢疫期間的防疫措施，逐項審議，務求保護選手「健康安全」，中華羽球代表隊即透過此機制，順利前往泰國參賽，體育署未來會持續與國訓中心及各單項運動組織合作，於備戰奧運期間全力支援教練及選手訓練需求，也勉勵教練、選手持續提升自我，以最佳身心狀態前進東奧。

(中時 )