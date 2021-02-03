2021澳洲網球公開賽將於2月8日點燃會內賽戰火，為了幫助選手找回比賽狀態，澳洲網協和世界男子職業網球總會ATP、世界職業女子網球總會WTA舉辦了幾站賽事，台灣姊妹檔詹詠然／詹皓晴在墨爾本第2站賽事女單16強，6比3、7比5擊敗克羅埃西亞優拉柯（ Darija Jurak）／塞爾維亞斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic），奪下暌違11個月的首場勝利。

國際體壇從2020年3月起受到新冠肺炎全球大流行影響，許多比賽延期或取消，台灣選手為了健康安全，長達11個月待在台灣備戰，直到澳網圈賽事才恢復參賽，目前都已經在澳洲等候澳網開打。

為了所有人員安全健康，澳網官方規定選手及團隊抵達澳洲後必須接受兩周隔離檢疫，病毒檢測陰性才能離開房間每天至多練習5小時，許多選手抱怨這樣無法在澳網開打前調整好狀況，澳洲網協、ATP及WTA努力安排幾站熱身賽或表演賽，幫助選手找回身手。

WTA墨爾本第2站，詹詠然和詹皓晴今天在女雙16強戰出賽，開賽前4局有3局和對手互破，不過雙詹詠有多一個破發球局的優勢先抓下一盤；第2盤雙方仍是「破發大戰」，兩邊一共7次破發，同樣雙詹也是多破發對手一次，第12局把握住2個賽末點機會，第1個賽末點就收下勝利。

(中時 )