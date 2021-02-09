如果納達爾（Rafael Nadal）的背部有傷，至少今天在澳網男單首輪的比賽中，大家完全看不出來。他以6比3、6比4、6比1直落3淘汰塞爾維亞好手傑雷（Laslo Djere），邁出問鼎生涯第21座大滿貫金盃的第一步。

「我的背有一些問題，過去15天很難熬。」納達爾賽後表示，「我告訴自己今天必須活下來，直落3正是我需要的，不過接著仍得逐日觀察並保持樂觀。我會努力在這裡（指澳網）待的久一點，盡可能展現競爭力。」

納達爾因為下背部僵直，並未代表西班牙參加上周的ATP盃。因應背傷，他表示自己還稍微調整了發球動作以減少不適。微調的成效顯然是有的，納達爾在第2盤面臨3個破發點，都沒有讓傑雷越雷池一步。

第3盤4比1領先時，納達爾又面臨1個破發點，這次他更打出了今日最佳好球，在高速跑動的情況下，以右手正拍將傑雷的對角回發球勾回場內，成為一記博得滿堂彩的直線致勝球。至此比賽再無懸念，世界排名56的傑雷面臨賽末點時，甚至發生了「再見雙誤」，拱手讓出晉級門票。

(中時 )