面對新冠疫情持續影響，NBA本季確實出現不少過往罕見狀況，但「綠衫軍」塞爾提克這種招募新血的想法也太另類了吧！根據《ESPN》爆料，塞爾提克正在自由市場找尋一名中鋒加盟，卻要求最好是最近90天內曾感染新冠肺炎球員。

根據《ESPN》報導，如果一名球員在最近90天內新冠檢測呈現陽性，然後已經恢復，且在最近檢測都呈現陰性，那麼他最快兩天內就可加盟塞爾提克，《ESPN》更引用一名球隊總管說法，「儘管感染新冠很不幸，但在當前環境，就像拿到迪士尼世界的快速通行證。」

塞爾提克會開出如此特殊的招募條件，其實或許也有醫學考量在內，因為雖然感染過新冠肺炎有可能再次受到感染，但這樣的機率明顯偏低，遠遠少於正常球員感染新冠的機率，畢竟塞爾提克不想再次受到新冠疫情干擾了，也嘗過不少苦頭。

因為包含塔圖、羅伯特威廉斯等多名塞爾提克球員本季都曾感染新冠病毒，甚至造成上個月出現無法湊齊8人上場窘境，因而3場例行賽宣布延期，如今只能等待下半季把賽程補齊，所以他們不想再次受到新冠疫情影響的心態，也算情有可原。

(中時 )