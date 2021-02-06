隨著湖人「小皇帝」詹姆斯公開反對3月8日在亞特蘭大舉辦今年全明星賽，且形容這像是被賞了一巴掌，他的好友拓荒者前鋒「甜瓜」安森尼6日也跳出來聲援，「我認為聯盟在這個時候舉辦全明星賽是不對的，我們並不需要全明星賽！」

就連塞爾提克後衛肯巴沃克也公開力挺詹姆斯說法，「我們都知道詹姆斯是怎麼說了，我完全贊成他的意見，他是一個聰明人，他說過很多的話都是對的，比起參加全明星賽，我更寧願去度假。」聯盟規定休兵期球員可在美國境內度假。

但在眾多球星出面反對今年舉辦全明星賽的同時，《ESPN》權威記者沃洛納斯基卻出面爆料，聯盟得以順利推動亞特蘭大全明星賽，最大的關鍵就是NBA球員工會主席，也就是太陽後衛保羅選擇站在NBA總裁席爾佛那邊支持繼續舉辦。

保羅提倡亞特蘭大全明星賽的主因，在於他認為NBA可以藉由這次平台，繼續提倡美國大學黑人權益，幫助紓解新冠疫情所帶來的影響，聯盟也希望藉由保羅的影響力，降低球星反對聲浪，沒想到身為保羅好友的詹姆斯、安森尼卻帶頭反對。

(中時 )