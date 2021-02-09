NBA宣布公鹿「字母哥」阿提托康波與國王福克斯分別獲選上周東西區最佳球員殊榮。

這是「字母哥」職業生涯第14次獲得單周最佳。上周阿提托康波率領球隊取得4勝全勝戰績，繳出24.0分、10.3籃板、6.3助攻、1.5阻攻的場均數據，投籃命中率高達61%。

上周4場比賽，字母哥有3場至少得到20分、10籃板。身為過去兩季例行賽MVP和上季最佳防守球員，阿提托康波本季至今22場賽事15場攻下雙十，也是本季全聯盟僅有的兩位場均至少25分、10籃板、5助攻的球員。

福克斯職業生涯第一次拿到單周最佳，也是2017年1月30日考辛斯以來，第一位獲得單周最佳的國王球員。上周福克斯率領國王4勝0敗，平均出賽37.6分鐘，31.0分、2.8籃板、8.8助攻。4場比賽，福克斯2場雙十，本季至今，福克斯場均貢獻23.0分、3.3籃板、6.5助攻、1.2抄截。

(中時 )