當8日巫師以97比119慘遭黃蜂修理賽後，媒體詢問關於巫師後衛畢爾目前暫居全明星票選東區後場第1名看法，讓他不禁回嗆，「你可真會挑日子來問這個問題，能夠得到全世界球迷的認同，固然是種榮耀，但本季的我跟上季有和不同嗎？」

也難怪畢爾會如此困惑，甚至跟球迷嗆聲自己本季跟上季有何不同，他上季場均30.5分、6.1助攻與4.2籃板，卻在上季全明星票選僅排東區後場第9，讓他當時還很不爽，本季他的場均33.3分、4.6助攻與5.籃板，票選卻排東區後場第1。

假如說是因為巫師上季戰績太爛，所以球迷不願把票投給狂刷個人數據的畢爾，可是本季巫師戰績並未因為韋斯布魯克加盟提升，目前5勝15敗，仍排東區倒數第2，只比本季全力擺爛的活塞戰績好，難怪畢爾會感覺如此困惑，甚至不滿。

「老實說，我對這種情況並不感到興奮，」8日貢獻31分、6籃板的畢爾表示，「我並非不尊重全明星賽，但我們現在正面臨一場疫情，而且全明星周末是為了球迷舉辦的，但到時候球迷有可能無法親臨現場，所以我感覺今年不該舉辦的。」

(中時 )