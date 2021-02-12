去年國聯賽揚獎得主鮑爾（TrevorBauer），休賽季以3年1.02億美元合約加盟洛杉磯道奇，而平時喜歡在社交平台與球迷互動的他，不久前才因為發布錯誤資訊，讓外界以為他將加盟紐約大都會；如今，鮑爾又在推特發文，不過這次他是選擇向道奇球迷告白，同時強調有一件事絕對不能做！

鮑爾昨（11日）在推特發文，向道奇球迷告白，他說：「道奇球迷們，我早已愛上你們了，很高興見到大家並和你們互動，我也很開心能為你們簽名，但請注意，當我在家裡或酒店時，請尊重我的個人空間，在酒店裡跟著我並要求簽名，這是不可以的。」

鮑爾日前宣布以3年合約衣錦還鄉，他的加盟也令不少道奇球迷感到雀躍，而他昨天的發文，像是在對一些球迷打預防針，提前告訴他們棒球員也是會需要私人空間的，特別是在新冠肺炎疫情之下。

鮑爾和他的經紀人瑞秋（RachelLuba）平時就喜歡在社交平台與大家互動，而在他宣布加盟道奇的前夕，竟然在社交平台上發布有關自己將前進大都會的相關資訊，讓大家一度以為他已經做出決定，與大都會簽約，不過隨後又來一個回馬槍，在YouTube頻道發布影片，宣告自己與道奇簽約，影片最後還穿上道奇戰袍，讓不少大都會球迷都恨得牙癢癢。

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(中時新聞網)