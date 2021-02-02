公鹿今天在主場迎戰拓荒者，全場飆進21顆三分球，134比106血洗對手，改寫了兩項紀錄。

公鹿首節就狂得46分，打得敵軍險些措手不及，次節再添33分，光是上半場就豪取79分，領先拓荒者多達23分，第三節打完又將領先優勢擴大至36分，勝負提前底定，第四節成為垃圾時間。

根據統計，這是公鹿自從上季開始第13次在上半場結束後領先對手20分以上，高居聯盟第一，可見得攻擊火力有多麼兇悍。此外，公鹿光是上半場就投進14顆三分球，追平了隊史上半場投進三分球的次高紀錄。

公鹿全員出擊，14名上場球員僅2人沒有得分，「字母哥」阿提托康波更只打了26分鐘就提前退場休息，三分球42投21中，命中率高達五成，哈勒戴22分、7籃板、6助攻，波提斯21分、8籃板，阿提托康波18分、6助攻、4籃板，米德頓17分、9助攻、5籃板，奧古斯丁13分、5籃板、6助攻，福比斯13分。

拓荒者利托30分、6籃板最佳，利拉德17分、7助攻，坎特10分、11籃板，西門斯15分、5助攻。

(中時 )