尼可拉斯凱吉在片中與遊樂園惡靈機械人偶軍團搏鬥。（車庫娛樂提供）

近年力圖東山再起的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）在經歷破產及票房失利等負面風波後，最近因NETFLIX影集《髒話面面觀》一本正經「講幹話」的主持風格大獲觀眾好評。被網友封為「幹片帝王」的尼可拉斯凱吉再展超凡的選片品味，主演由《阿公當家》製片團隊打造的新片《弒樂園》，在片中爆打遊樂園遭到附身的動物機械人偶。

《弒樂園》導演凱文路易斯日前接受媒體專訪時透露，片中的惡靈機械人偶軍團成員將包括黃鼠狼威利、大猩猩葛斯、鱷魚亞堤、變色龍倩咪、烏龜狄托、鴕鳥奧茲、妖精莎拉、騎士奈提等8種不同角色，凱吉也將逐一與牠們展開浴血奮戰。

導演更興奮說：「《弒樂園》向許多陪伴我長大的電影致敬，是一部有趣又瘋狂，宛如雲霄飛車般的懷舊作品。我從小看著山姆雷米的《鬼玩人》以及其他80年代創意奔放的恐怖片和動作恐怖片長大，當我的製片朋友傑瑞米戴維斯帶來這項計畫時，我們馬上就愛上這故事且全心投入其中。更夢幻的是尼可拉斯凱吉加入了我們，他十分喜愛且認同這個作品，凱吉的「凱吉瘋」演技更將《弒樂園》提升到了另一個截然不同的檔次！」

《弒樂園》劇情描述一名沉默寡言的男子的車子拋錨，為了換取車子零件來修車，他同意清理一座廢棄的遊樂園。沒想到入夜後，遊樂園裡的機械人偶竟如同遭到附身般活了過來並發狂似地攻擊他。受困於遊樂園中的男子決定大開殺戒，與這群機械人偶展開一場血肉橫飛的殊死鬥。電影將於3月5日在台上映。

(中時 )