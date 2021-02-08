農曆新年將至，許多民眾準備添購新行頭，用開運新造型創造新氣象。凱基銀行信用卡網羅兩大百貨、三大藥妝店及美髮潮流趨勢平台推出超人氣優惠活動，即日起至3月31日止，至新光三越、遠東SOGO百貨跨店累積刷卡滿額最高贈3.5％刷卡金；或住家附近的屈臣氏、康是美、寶雅生活館刷滿888元享100元刷卡金。此外，於「StyleMap美配」美Pay綁定凱基卡還可享100元回饋金，讓凱基卡友漂亮迎新年也能賺滿回饋。

適逢農曆連假，各大百貨陸續祭出歲末檔期活動，凱基銀持續推出卡友最愛的百貨跨店累積回饋活動，3月底前至全台新光三越、SOGO百貨，單月跨店累積刷凱基卡滿1萬元且完成登錄贈2.5％刷卡金，如果設定分期累積滿1萬元再加碼享1％刷卡金，最高可獲得3.5％回饋，讓凱基卡友不用單店湊滿額，也能輕鬆治裝享回饋。

疫情期間戴上口罩也要讓自己美美的，「口罩保養」、「口罩妝容」成為熱門話題。3月底前到全台屈臣氏、康是美、寶雅生活館刷凱基卡且完成登錄，單筆消費滿888元贈100元刷卡金，活動期間最高可回饋900元刷卡金。慣用行動支付的消費者也可下載「POYA Pay」綁定凱基卡，於寶雅生活館單筆消費滿699元，即可獲得會員點數12,000點，每人每月回饋一次，只要帶手機出門，就能便利採買彩妝及生活用品。

新年新氣象就從「頭」開始，凱基銀亦與全台最大美髮趨勢平台「StyleMap美配」合作， 3月底前透過凱基銀行官網進入專屬活動兌換頁面輸入優惠碼，完成會員註冊並於StyleMap美配APP內的「美Pay付款設定」綁定凱基信用卡，立即贈送100元回饋金，可直接折抵美配平台消費，提供凱基卡友一站挑到理想造型，支付免現金還能賺回饋。

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