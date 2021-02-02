中廣董事長趙少康宣布重返國民黨後，能不能參選黨主席，目前看來現任黨主席江啟臣扮演相當關鍵的角色。資深媒體人黃暐瀚談及「國民黨主席參選人」趙少康，直言這是黨中央的燙手山芋，而黨主席江啟臣遭遇一個十足的難題，不管最後做出什麼決定，對他來說都已經是重傷。

根據2020年國民黨主席補選作業細則第五條（規定候選人參選資格），「具選舉人資格，曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權一年以上 」。黃暐瀚今（2）日在臉書指出，就算黨主席江啟臣聘請趙少康擔任中評委，一樣無法滿足「選舉人資格」，也就是擁有黨權一年以上的這個條件，所以趙少康是無法選黨主席的。

趙少康重回國民黨，是否具有資格參選黨主席，引發熱議。（圖／本報資料照片）

不過黃暐瀚也提到，補選作業細則是根據「黨主席選舉辦法」，根據修改過八次的國民黨主席選舉辦法第三條：「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，得申請登記為本黨主席選舉候選人 」。仔細端詳母法，竟沒有要求候選人，必須入黨一年以上。

若以母法來看，黃暐瀚表示，只要趙少康回黨加上被聘為中評委，其實已經可以參選今年七月的黨主席了。所以能不能選，解釋權在黨中央，江啟臣要開綠燈，趙就能選；黨中央要解釋「沒有資格」，那趙就不能選。

趙少康透露，此次會出面是因為韓國瑜力勸，人在雲林幫岳父辦告別式的韓國瑜，昨日也同步發出臉書貼文，力挺趙少康參選黨主席。黃暐瀚說，如此形同「韓趙聯盟」，黨中央若不給綠燈，等同得罪韓趙的支持者；若放寬標準給予參選，擬參選人朱立倫、周錫瑋等人，可能也要抗議了。

(中時新聞網)