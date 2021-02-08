中廣董事長趙少康曾呼籲「這波罷免後」是不是可以停了，引發外界認為反對接下來的罷萊委行動。趙少康8日上午澄清，沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤，而是指檯面上罷免結束後，藍綠雙方可以檢討罷免制度。國民黨文傳會副主委鄭照新隨即在臉書發文表示，事實證明趙大哥的這一波，包含刪Q啦！趙大哥也親自對他說「吳陳都進行到一半，我哪有那麼二百五，要停這波啊？」

鄭照新說，趙大哥所不認同的下一波，是指民進黨硬要罷免江啟臣主席，羅智強院長，謝龍介副秘，國民黨有一個反萊豬的客觀標準與價值，以此希望執政黨懸崖勒馬，民進黨罷江羅謝的理由是啥？要罷我們，歡迎正面對決，我們理直氣壯！

鄭照新說，昨天他看到媒體討論趙大哥的「這一波可以停」了說，當下分析如下：

1.趙先生說的這一波，並未明說含不含現在正在進行的刪q等案，可能是說下一波罷免江啟臣羅智強謝龍介等等。而不是已經進入連署程序的這一波陳柏惟吳思瑤等萊委。

2.趙先生討論的學理確有它的道理，比如複數選區門檻過高，單一選區門檻過低等，在一個「正常」的民主社會，這個問題確實可以討論。

3.但現在台灣處於行政濫權，監督力量失衡的「非常時期」，一個正常的民主國家執政黨，不會設立一大堆閹割憲法保障的「假獨立真打手」機關，不會利用行政立法同黨時關掉新聞台，不會違逆多數民意不進行評估就強行進口萊豬，立院民進黨多數席次失去監督功能，公投與罷免成了濫權與失衡下幾乎是唯一的制衡工具，是非常時期僅存的非常制衡手段，必須繼續行使，才能保持制衡。

4.等到執政黨學會尊重憲法，大法官重拾司法獨立而非意識形態，假獨立機關被廢止，立院重回制衡監督常態而非放水護航的立法局時，制衡重新回歸體制，則罷免制度與門檻之合理性當然可以開始理性討論。

鄭照新說，非常時期非常手段，事實證明趙大哥與我們意見一致，大家莫急，趙大哥親自對他說「吳陳都進行到一半，我哪有那麼二百五，要停這波啊？」

(中時 )