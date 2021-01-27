《商情》豐興廢鋼再調降500元 15:062021/01/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期國際廢鋼多呈現跌勢，為反映成本豐興再調降廢鋼價格500元，將於明(28)日起生效，本周廢鋼價格累計共下跌1000元；業者表示，因國際廢鋼價格走跌，加上其他同業領跌，故順應市場走勢跟進。 豐興最新報價，廢鋼報每公噸9600元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂報172.8美元；日本2H廢鋼每公噸報435美元；美國貨櫃廢鋼報每公噸432美元。(商品行情網) 《半導體》穩懋電動車閃光 外資升價至520元 《興櫃股》通路、品牌雙軌並行 寶陞今年業績再戰高 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #國際廢鋼 #調降 #因近期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外賺錢銀行最強 保險最弱 15:312021/01/27 財經 專家傳真－亞洲美元綠色債券市場 2021年前景看好 04:102021/01/27 專題周報 《電腦設備》打入特斯拉＋內資相挺 和碩欣喜若狂 15:572021/01/27 財經 元創國際 獲基隆市長肯定 04:102021/01/27 產業特刊 超豐去年每股淨利4.68元 04:102021/01/27 證券．權證 5G點火 晶技、璟德認購旺 04:102021/01/27 證券．權證 拜登買美國貨亞股全趴 04:102021/01/27 財經要聞 台灣行動支付 現金回饋2％到年底 04:102021/01/27 金融．稅務 鋼廠春節產線不同調 燁輝火力全開、中鴻年後衝刺 04:102021/01/27 證券．權證 只有桃園有！王品挺桃園人 10大品牌優惠連發 15:432021/01/27 生活 中鋼去年業績拉尾盤 Q1更旺 04:102021/01/27 證券．權證 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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