因近期國際廢鋼多呈現跌勢，為反映成本豐興再調降廢鋼價格500元，將於明(28)日起生效，本周廢鋼價格累計共下跌1000元；業者表示，因國際廢鋼價格走跌，加上其他同業領跌，故順應市場走勢跟進。

豐興最新報價，廢鋼報每公噸9600元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂報172.8美元；日本2H廢鋼每公噸報435美元；美國貨櫃廢鋼報每公噸432美元。(商品行情網)

(時報資訊)