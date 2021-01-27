農曆新年即將到來，返台人潮湧現，台南市政府觀旅局、衛生局整備新增防疫旅館，高雄市也熱情協助，提供防疫旅館，齊心防疫。

截至1月27日為止，台南市防疫旅館合作旅宿業者家數28家、房間總數將達859房，住房率約8成5，相較於1月初，在台南市政府觀光旅遊局與衛生局努力下，已緊急加開343房，除滿足入住需求外，估計尚有近百餘空房可供使用，讓市民能安心返鄉，順利完成居家檢疫。

觀旅局長郭貞慧表示，台南市旅宿業者總計652家，旅館257家、民宿395家，總房間數1萬2727房，旅館以中小型規模居多，有意願成為防疫旅宿的業者，未必皆能符合防疫旅宿要求，感謝旅館及民宿三大公協會支持，共同克服招募防疫旅館期間的種種困難，更要感謝高雄市協助，在招募整備期間，提供台南民眾居檢旅館服務。

郭貞慧還表示，除了一般眾所皆知的防疫旅館外，本市亦與旅宿業者攜手合作推出「家人安心住宿專案」，此專案是讓本市國外返鄉民眾，可於自宅中居家檢疫，協助提供其家屬入住本市合法且舒適的處所，並在價格上給予住房優惠，現計有旅宿業者36家提供1028房，本市居家檢疫處所也有多種選擇，鼓勵返台市民可以利用。

(中時 )