德國2月消費者信心出現連四個月的下滑；更嚴厲封鎖的延長，讓民眾限制了外出購物。

研究機構GfK周三公布消費者信心指數新數據，對2000名德國民眾進行下個月的消費信心調查，該指數從一月修正後的-7.5，跌到二月的-15.6，遠低於路透調查預測的-7.9，並來到該讀數自六月以來的低點。

德國自去年12月中旬進入第二次封鎖，多數學校和商店街關閉；餐廳、酒館、娛樂場所則在11月已關閉。

總理梅克爾在上周宣布將封鎖期限延長到2月中旬，已抵擋增高的死亡人數和新冠病毒的擴散。

GfK研究員Buerkl表示，該指數可能到三月還會持續低迷；要等到染疫人數降低更多才會出現實質的復甦；許多人希望今年的復甦將會延後。

關於該調查的消費者氣候指標，為預測下個月的實質私人消費發展，低於零則為私人消費的年減，顯示與去年同期相比的下跌。

次指標有購買意願、收入預期、商業循環預期。

(時報資訊)