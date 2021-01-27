苗栗縣消防局採購新的屈折式雲梯消防車，與舊的屈折式消防車並列交接。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局採購新的屈折式雲梯消防車，由縣長徐耀昌主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局採購全縣首具消防機械人。（謝明俊攝），

苗栗縣消防局為應頭份市區漸多的高樓住宅，特別花費縣庫預算2千8百萬元購買一輛新的屈折式雲梯消防車，同時，消防局並採購一部全苗栗縣內首具消防機器人，撥交給頭份消防分隊使用，縣長徐耀昌主持啟用典禮，特別期許消防隊員繼續努力，維護頭份居民安全生活環境。

頭份市是苗栗縣內人口最多城市，擁有10萬以上人口，市內高樓型住宅日益增多，例如，中央路靠近竹南運動公園的重畫區，就有2棟分別為24、25層樓的住宅大樓正在施工，面對未來可能發生的高樓火警，消防局加緊更新設備因應。

頭份消防分隊原本擁有2部屈折式雲梯消防車，其中一部啟用已經23年，因此，消防局特別向苗栗縣長徐耀昌報告需求，由縣庫預算支出購買新的屈折式雲梯消防車，造價高達2850萬元。

這部新的屈折式消防車，救災高度可達32公尺，載重可達500公斤，是由芬蘭製造，採用世界知名的重車底盤製成，原有舊的屈折車，因保養得宜，還堪使用，將撥給頭屋分隊當場備用車，專門支援苗栗市區高樓火警。

另外，針對部分火場人力難以進入探查，苗栗縣消防局特別斥資180萬元採購縣內首部消防機器人，未來將用在化災等特殊災變現場，減損消防兄弟涉險可能。這部消防機器人是由國內廠商所研發製造，可深入火場拍攝現場畫面，透過藍芽系統傳輸畫面給指揮官參考，機器人並附有錨子，可裝接水袋布署水線打擊火點，可有效協助救災工作。

(中時 )