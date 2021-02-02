新北市中和區中山路二段人行道長期以來因地方政府維護經費不足，多段人行道路面早已破損嚴重，且存在多個電箱阻礙民眾通行，導致民眾來往必須與車爭道，險象環生，對用路人極不友善。立委江永昌成功爭取內政部營建署提升道路品質計畫，補助2500萬元經費，協助新北市政府營造行人友善的步行空間。
江永昌表示，日前透過前瞻經費，改善圓通路中正路至圓通路116巷人行道及附屬設施，完工後不再看到學童走在車道，任由汽機車從旁呼嘯而過的危險畫面；也不會有推嬰兒車或輪椅的民眾，遇到高低落差而無法通行的窘境。
江永昌說，本次計畫範圍包括中山路二段板南路至中正路路口，長度約700公尺，將會要求台電將電箱遷移至中央分隔島，採用混和式排水改善積水問題，並提供人行道防滑鋪面、擴增人行空間、改善無障礙環境，重新打造以人為本的人行環境，建構舒緩無礙的公共空間。
(中時 )
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