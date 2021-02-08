就台灣是否可能向製藥大廠美國方面爭取疫苗，駐美代表蕭美琴表示，美國疫情嚴峻，有點自身難保，就此事急迫性而言，他們優先解決國內問題，先自助才能助人。國民黨前立委孫大千質疑，蕭美琴會不會對美國太過於寬容了呢？甚至還要硬掰一個「自助才能助人」的理由來自我安慰。

孫大千指出，首先，台灣在去年慷慨地向美國提供救命口罩的時候，事實上台灣民眾的口罩需求仍然有極大的缺口，所以每兩週只能夠領九片口罩，甚至很多民眾還要學習如何用電鍋來蒸口罩。台灣人民為了「助人」做出了犧牲，然而，當台灣有需要時，美國又在哪裡？

其次，照蕭美琴的說法，難不成要等到一、兩年後，全美國的人民都完成了疫苗注射，台灣才能夠買得到疫苗，這又算是哪門子的幫助呢？其實，只要100萬劑疫苗，就可以解決台灣第一線的醫護同仁和防疫團隊的急迫需求，難道美國連這樣一個小忙都幫不上嗎？

孫大千也說，美國前副國家安全顧問博明近日聲稱「美國應該對台灣提供實質性協助，但台灣人民應該有犧牲的準備，才能以戰止戰。」美國政府要台灣人民吃萊豬；要台灣人民買軍購；要台灣人民有犧牲的準備和中國大陸打一仗，來以戰止戰，但是卻不願意協助台灣取得防疫救命的疫苗，蕭美琴身為駐美代表，是不是應該跟台灣人民解卦一下，美國這算是真朋友、真友誼嗎？

(中時 )