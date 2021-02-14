今（14日）是大年初三，同時也是西洋情人節，不少人紛紛外出「走春」，卻有民眾在台北街頭意外看到「猴子逛大街」的有趣景象，驚問「是從動物園跑出來嗎？」對此，台北市動保處表示，上午的確有收到民眾通報，但至今仍未尋獲猴子，呼籲民眾若發現其蹤影切勿接觸餵食。

有網友今天在PTT爆料說「台北街頭出現猴子」，表示朋友上午於台北捷運西湖站附近看到猴子蹤影，順手拍下了一張「猴子過馬路」的照片，立刻引起PTT上熱議。不少網友表示，「太可愛了吧，過馬路都懂得走斑馬線」、「北漂青年」、「去上班啦，怎麼了嗎？」、「完了完了，猩球崛起」、「重點他看得懂紅綠燈，還會走斑馬線」。

對此，有在地網友指出，內湖一帶出現猴子實屬正常現象，並不是南部猴北漂。至於北部猴個性也比較溫馴，不太會跟店家討食，或是向路人搶糧，頂多到處閒晃，或坐在住宅區看風景而已。

根據《自由時報》報導，台北市動保處指出，今上午11時確實有收到通報，但派員前往後卻沒發現猴子蹤跡。不過動保處表示，過去在中山區確實出現猴子上街情形，一開始也都查無所獲，直到通報3、4次後才找到。

據了解，過去確實有內湖民眾在環山路、內湖路、金龍路一帶看見台灣獼猴蹤影，當時的動保處長嚴一峰表示，可能是有人刻意餵食，導致猴子發現山上沒食物時，就會下山覓食。

《中時新聞網》今也致電西湖站附近商家，僅有一家業者表示有聽聞猴子出沒。動保處呼籲，民眾切勿和猴子發生接觸或餵食，怕有被弄傷或身上攜帶傳染病的疑慮，若發現應立即通報。

(中時新聞網)