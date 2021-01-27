旺宏(2337)總經理盧志遠表示，今年看公司主要三大業務均樂觀，目前沒有看到烏雲，公司產能仍是全滿，產品價格是上升的趨勢，今年可望是不錯的一年。
旺宏總經理盧志遠表示，rom產品今年預計是好的一年。nor產品在汽車、工規需求提升，也是好的年。nand則隨著通訊、消費也轉好。產品價格方面，nor價格是上升的趨勢，可見的將來也是好的，業界則看價格是逐季向上。隨著缺貨，價格看漲，今年可望有存貨回沖利益。
此外，先前華為空出的產能已全部補上，今年產能將持續滿載。
旺宏六吋廠將如期於3、4月結束 會做最佳的處理。旺宏總經理盧志遠表示，六吋廠關廠後，今年前會做處置，出售是選項之一。
旺宏電子今日舉行線上法說會，公布去年第四季淨利11.56億元，季減29%但年增53%，單季EPS 0.63元。2020年全年都不淡，淨利53.26億元，年增77%，每股淨利為2.9元。
以產品別來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔去年第四季營收比重9%、37%及45%。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。