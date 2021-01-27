旺宏(2337)總經理盧志遠表示，今年看公司主要三大業務均樂觀，目前沒有看到烏雲，公司產能仍是全滿，產品價格是上升的趨勢，今年可望是不錯的一年。

旺宏總經理盧志遠表示，rom產品今年預計是好的一年。nor產品在汽車、工規需求提升，也是好的年。nand則隨著通訊、消費也轉好。產品價格方面，nor價格是上升的趨勢，可見的將來也是好的，業界則看價格是逐季向上。隨著缺貨，價格看漲，今年可望有存貨回沖利益。

此外，先前華為空出的產能已全部補上，今年產能將持續滿載。

旺宏六吋廠將如期於3、4月結束 會做最佳的處理。旺宏總經理盧志遠表示，六吋廠關廠後，今年前會做處置，出售是選項之一。

旺宏電子今日舉行線上法說會，公布去年第四季淨利11.56億元，季減29%但年增53%，單季EPS 0.63元。2020年全年都不淡，淨利53.26億元，年增77%，每股淨利為2.9元。

以產品別來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔去年第四季營收比重9%、37%及45%。

(時報資訊)