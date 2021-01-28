中國近日通過海警法，授權海警在「中國管轄海域」動用武器。菲律賓外交部長陸辛今天說，這項法律「是對任何違抗此法的國家的口頭戰爭威脅」，他已對中國提出外交抗議。

菲中兩國在南海存在主權爭議。北京當局控制的黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域和永暑礁（Fiery Cross）、東門礁（Hughes）、赤瓜礁（Johnson South ）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi）等7座南沙群島島礁，都在菲律賓主張的專屬經濟海域內。

中國全國人民代表大會常務委員會22日通過「中華人民共和國海警法」。此法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域「非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查」，經警告無效後，海警人員可以使用武器。

菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）25日質疑，中國通過海警法，「是否意謂…下次他們要我們的漁船沉沒或把我們的漁民留在大海之中時，不僅碰撞他們，還會開槍射擊？」

中國與菲律賓漁船2019年6月在南海碰撞，造成菲船沉沒。由於中國船隻未援救菲國漁民，事件曝光後，菲國民情激憤，引發軒然大波。

對此，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）25日說：「這跟我們無關；中國通過什麼法律是他們的事。」但他今天態度大轉彎，推文表示：「經反思後，我（對中國）提出外交抗議。」

陸辛寫道：「儘管制定法律是主權特權（sovereign prerogative），這項法律…是對任何違抗此法的國家的口頭戰爭威脅；若無人對此提出異議，（意謂各國）將屈服於它。」

菲國漁民長期指中國占據南海島礁，影響他們生計。菲律賓外交部去年8月曾就中國海警「非法沒收」菲國漁民漁具，向中國提出外交抗議。

菲律賓前外長羅沙里歐（Albert del Rosario）和前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）2019年向國際刑事法院（ICC）指控中國國家主席習近平在南海犯下危害人類罪。

羅沙里歐說，中國持續封鎖黃岩島領海，讓菲國漁民無法謀生。另外，2018到2019年，至少322艘中國民兵船隻集結在菲律賓控制的中業島海岸超過450天，騷擾中業島居民，阻撓漁民謀生。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，一名菲國漁民表示，一艘中國官方船隻日前阻止他前往中業島（Thitu Island）附近一處沙洲。

對此，管轄中業島的巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）鎮長德孟多（Roberto del Mundo）建議漁民遠離中國船隻，以免緊張情勢升高。

(中央社)