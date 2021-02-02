中國國家網信辦日前的會議指，要重點加強管理新媒體。多個社交平台近日發布通知，建議未獲許可的用戶，勿發布政治、經濟、軍事和外交等訊息。有國際關係學者自嘲，要改走吃喝玩樂路線。

陸媒法治日報報導，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）1月29日以視訊召開全國網信系統規範網路傳播秩序工作視訊會議。

身兼中共宣傳部副部長的中共網信辦、國家網信辦主任莊榮文在會中指，今年是中共建黨100週年、「十四五」開局之年，維護網路傳播秩序，確保網路空間「正能量充沛」、「主旋律高昂」有特殊重要意義。

他說，無論什麼性質的平台、傳播方式，都要把「堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向」放在首位；並強調要重點加強「自媒體」（新媒體）的規範管理，加大對違規違法帳號和所在平台的懲罰力度，讓「監管長牙齒」。

香港星島日報報導，微信公眾平台、搜狐號和百家號等社交媒體平台近日相繼發布通知，要求公眾號提供新聞訊息，應取得「互聯網新聞信息服務許可證」；如果不具備相關資質，「不得發布或建議不要發布時政類新聞」。

通知又指建議不具備上述資質的帳號，「不要採編發布、評論解讀政治、經濟、軍事、外交領域及重大突發事件等相關訊息內容。」

報導指出，浙江外國語學院教授馬曉霖29日在微博發文表示，收到客服電話告知，「今後微博不能再發政治、經濟、軍事等原創內容」。他自嘲做為國際問題研究者和專欄作家，日後只能走吃喝玩樂的路線。

公開資料顯示，馬曉霖曾是中國官媒新華社的資深記者，報導過伊拉克戰爭，專精於中東問題和伊斯蘭事務。他離開新華社後，曾創辦實名制註冊的部落格平台「博聯社」。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1100202

(中央社)