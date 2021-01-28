特斯拉（Tesla Inc.）上季獲利不如華爾街預期，且未能提供明確的2021年交車目標，受此打擊，周三盤後股價下挫逾5%，報820.39美元。

過去12個月特斯拉股價飆升近700%，即是基於投資人看好特斯拉將快速擴張，且將持續實現獲利。投資人希望特斯拉大幅提高交車目標，但該公司只給出模糊的前景，並未提出具體的交車目標。

特斯拉2020年的交車目標為50萬輛。

該公司在聲明中表示：「就數年的發展前景，我們預期交車數量將實現50%的年均增長。在未來幾年，我們的成長速度可能更快，我們預期2021年也將如此」。

去年10月執行長馬斯克在法說會上的談話激起投資人的希望。一位分析師問到，根據工廠目前最大產能，特斯拉是否計畫在2021年交付84萬～100萬輛電動車，當時馬斯克表示「目標大概是這樣」，特斯拉另一外主管則表示，該公司會在下一季提供預測。

特斯拉財務長Zachary Kirkhorn周三表示，該公司正「非常努力」要解決困擾汽車產業的全球半導體短缺問題，但並未進一步說明細節。

特斯拉去年第四季交車數為180,570輛汽車，年增54%，並創下單季新高，不過全年交車數仍略為低於深具野心的50萬輛目標。

Investing.com資深分析師Haris Anwar表示，在特斯拉於2020年實現空前強勁的營運後，投資人期盼其獲利將遠超出預期，並在2021年提出另一個更遠大的交車目標。

投資人與分析師在財報電話會議都非常想了解更多有關該公司成長速度的訊息，但沒有得到具體答案。

儘管特斯拉整體交車增長，但該公司表示，每輛車的平均銷售價格較前一年下滑11%，因更多消費者轉向價格較低的Model 3與ModelY車型。

特斯拉去年第四季營收為107.4億美元，優於市場預期的103.8億美元。經調整後每股盈餘為0.8美元，不如市場預期的1.03美元。

自由現金流為18.7億美元，超出市場預期的10.4億美元。現金支出達11.5億美元，超出市場預期的9.69億美元。

第四季毛利率為19.2%，創2019年第四季以來新低。

第四季整體電動車產量年增71%，為179,757輛，其中，Model 3與Model Y產量年增88%，為163,660輛，Model S與Model X產量年減10%，為16,097輛。

特斯拉已經開始在德國柏林與德州奧斯汀附近建造汽車與電池工廠，該公司周三表示，今年這兩處工廠仍有望開始交貨。此外，特斯拉表示，將於2022年開始量產Cybertruck電動皮卡。

(時報資訊)