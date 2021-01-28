臉書（Facebook）周三公布，上季營收成長33％至280.7億美元，超乎市場預期，歸功於電商零售業者對假期廣告需求旺盛，帶動廣告收入躍升。但臉書也提及，蘋果即將修改隱私權政策，可能會影響目標廣告的營收。

身為全球最大社交媒體業者的臉書預期，2021年的廣告目標業務將面臨龐大的不利因素，因蘋果更新iPhone作業系統至iOS 14，可能最快在第一季尾聲就開始影響廣告業績。

受此衝擊，臉書周三盤後股價一度重挫至257美元，隨後跌幅收斂至1.89％，報267美元。

(工商 )