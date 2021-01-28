美元回升下，人民幣匯價28日走貶。人民幣兌美元中間價28日報6.4845元，較上日報價6.4665元，跌180個基點，跌幅0.28％。

截至12點13分，人民幣兌美元在岸價報6.4786元，貶值115個基點，跌幅0.18％。離岸價報6.4973元，下跌12個基點，跌幅0.02％。

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(工商 )

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