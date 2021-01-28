美元回升 人民幣中間價、在岸價跌逾百點 12:432021/01/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元回升下，人民幣匯價28日走貶。人民幣兌美元中間價28日報6.4845元，較上日報價6.4665元，跌180個基點，跌幅0.28％。 截至12點13分，人民幣兌美元在岸價報6.4786元，貶值115個基點，跌幅0.18％。離岸價報6.4973元，下跌12個基點，跌幅0.02％。 《商情》美元走強 紐約期棉續跌 《鋼鐵股》豐興本周2度調降廢鋼 鋼筋看跌 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #在岸價 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股大暴跌 台積殺破600元 台股重挫逾300點 09:032021/01/28 財經 國泰地產指數：六都房價創新高 04:102021/01/28 財經要聞 《港股》美股重挫 恆指跌破3萬點 10:512021/01/28 財經 富邦VIX狂噴 溢價幅度逾一成 12:432021/01/28 財經 《商情》美元走強 打壓紐約期金跌至1周低點 10:002021/01/28 財經 《美股掃瞄》3個月來跌最慘! 道瓊重挫逾600點、標普500今年轉跌 08:352021/01/28 財經 美股早盤重挫 04:102021/01/28 財經要聞 《盤中解析》美股放火 權值股倒、月線不保 11:082021/01/28 財經 《半導體》台積電600堡壘堅固 空軍擋門外 10:172021/01/28 財經 三大股指震盪向下 創業板指跌逾2.7％ 12:432021/01/28 財經 低利時代 人民幣債市有錢景 04:102021/01/28 投資理財 財經熱門新聞 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 台彩刮刮樂再傳3個百萬幸運兒 桃園八德中一人 - 財經 - 工商 華為有戲？我友邦史瓦帝尼加入美國淨網計畫不到2周又退出 - 財經 《類股》蘋果重挫 大立光、玉晶光打不倒 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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