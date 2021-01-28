晶瑞光電(6787)旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品獲IDM/TOF模組廠Golden認證，並取得供應商資格，正式打入智慧型手機供應鏈中。

蘋果於2017年透過結構光(Structured Light)技術將3D感測帶進智慧型手機應用領域中，另一項3D感測的ToF技術接續成為眾手機品牌接受度最廣的解決方案，帶動3D感測市場蓬勃發展，晶瑞光耗時2年時間開發旗下NBPF filter產品，成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，並可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，日前晶瑞光已取得超過4國之相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中。

晶瑞光表示，國際IDM/TOF模組廠客戶深耕在ToF(飛時測距；Time of Flight)領域已超過5年，在大中華亞洲地區已擁有數個生產基地的規模，且截至目前為止在全球的ToF出貨量已超過10億顆應用在超過150款智慧型手機中，目前也仍持續擴張其ToF產品線及市場範圍的廣度與深度，此次晶瑞光獲主要客戶Golden認證，並取得其亞洲地區的供應商資格，可望挹注公司桃園中壢鍍膜廠保持良好的產能利用率。

根據TrendForce最新紅外線感測市場趨勢報告指出，包括應用於3D感測、雷達、車用感測等需求不斷增加，預估全球紅外線感測市場規模至2025年將達37.9億美元，晶瑞光表示，未來隨著擴增實境(Augmented Reality；AR)、動作捕捉等應用需求增加，將帶動智慧手機、車用安全上採用ToF感測器的新機滲透率已逐步提升，有助於公司NBPF filter產品有利的業務拓展環境，並創造公司將持續提升研發能量與產能效率，保持良好訂單能見度與高度競爭力，挹注未來營運長期成長動能。

(時報資訊)