美股受到Fed警示經濟回溫放緩、加上波音財報不如預期，使得市場擔憂情緒再起，不僅美股四大指數重挫，全球亦受到波及，亞股全面走低，台股今亦開低震盪走低，電金族群齊殺，一度重挫逾300點，月線不保，調節壓力沉重，終場收跌285.57點、報在15415.88點、成交量為3593.29億元。

權值股今多數倒地，台積電(2330)今日盤中低點觸598元，摜破600元整數關卡，市值蒸發了2.1兆元，終場收在601元、跌2.28%；鴻海(2317)亦修正壓低，跌幅逾2.5%，摔下5日線，股王大立光(3008)為盤面少屬強勢權值股，早盤後股價由黑翻紅，維持漲幅逾1%，收復3000元大關，收漲1.68%，其餘權值股方面，聯發科(2454)法說報喜，外資全數將目標價上調逾千元大關，惟今日股價依舊不賞臉，下跌逾2.5%，盤中股價最低達863元，聯電(2303)去年獲利創14年新高，今年第1季持續樂觀，產能利用率將達100%，但ADR下跌6.96%，今跳空開低，跌幅逾5.5%；疫情帶動NB需求今年持續暢旺，宏碁(2353)延續昨日漲勢，今再創創波段高，漲幅一度逾6%。

金融股今全面盡墨，富邦金(2881)、元大金(2885)、中信金(2892)跌幅達1%~2%，國泰金(2882)、開發金(2883)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、新光金(2888)、台新金(2887)等也全面走跌。

二線光學股今日逆勢抗跌，先進光(3362)遭大立光狀告侵權，判決相對有利，今盤中直接衝上41.25元漲停、聯一光(3441)也上漲近2%，今國光(6209)也力守漲勢。

分析師表示，美國科技股財報優異，但依舊不敵Fed警語，在疫情重燃的情況下將使經濟復甦的腳步放緩，導致美股四大指數回落，也使得今日台股壓力大，摔下月線支撐，預計短線將在1月18日低點約15320及16000作區間震盪，操作上，接近15320低檔，考量封關日將屆，市場資金調節壓力較重，買盤力道隨著年節將至而縮減，指數漲幅空間有限，另外，個股陸續開財報，展望佳的個股應也有機會較抗跌，低基期蘋概，高殖利率個股也可留意。

(時報資訊)