今年台灣共5家企業獲選至2021彭博性別平等指數，其中，京城銀首次入選，京城銀對於近幾年來銀行營運在性別平權上的努力指出，京城銀2004年女性高階主管僅2名，占全體高階主管比例約2.6%，但2019年底女性高階主管占整體高階主管比例已大幅成長至30.34%，這次更是首度入選彭博性別平等指數。

彭博性別平等指數 (Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)今年共納入380間國際企業，來自44個國家和區域，涵蓋11種產業別，台灣今年則有5家企業獲選。 京城銀指出，傳統中，女性於職場中常因生育、照顧孩子等因素，面臨同工不同酬、升遷管道不通暢、欠缺發揮長才空間等問題，京城銀多年前便注意到此一議題，因而在人才培育上，著重個人人格特質與能力，並在提拔優秀女性人才上不遺餘力；此外京城銀亦將員工視為經營企業的重要夥伴，包括已實施員工持股信託、持續努力建立安全及友善的工作環境、建立公正客觀的考核制度。

(工商 )