長榮航(2618)培訓機長的長榮航空飛行學院2021年度自費學員開始招生，每梯次為6名，預計共招收18位學員，提供民眾學習飛行的圓夢管道。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，飛行學校設立是以訓練長榮航空飛行員為主要目的，確保飛行訓練資源的自主權、提升基礎飛行訓練品質，2012年12月成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員281名，2019年開始招收少數自費學員，初期僅開放6個名額，依學校逐年增加的訓練能量，今年招收自費學員增加為18個名額。

長榮航空飛行學院的訓練課程除了提供航空公司客製化的訓練，亦包括飛機自用駕駛、飛機商用駕駛、儀器飛航、飛機教師駕駛及預防不正常飛行姿態及改正訓練。學院的專業飛行教官以責任制的方式指導學生，確保訓練品質，學員參加美國聯邦航空總署的考試時表現十分優異，屢受考官讚賞。

雖然COVID-19在美國影響甚鉅，但長榮航空飛行學院建立強化衛生安全的防疫規範，至今維持全校師生「零確診」的紀錄，讓學校訓練及運作皆能在疫情期間持續進行，2020年度學校完成的訓練時數不但未受影響，並且較前一年成長10.2％。

長榮航空飛行學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，已陸續新建完成18,000平方英呎訓練中心及16,000平方英呎飛機維修棚廠。現擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，以及20名專業飛行教官，現已具有美國聯邦航空總署核發認證FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft維修中心。

(時報資訊)