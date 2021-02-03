國內以近洋線為主的萬海(2615)，為強化亞洲到美西市場服務以因應強烈的客戶運送需求，計畫自2021年3月中旬起，將原來亞洲-美西航線不定期每周2班改為每周4班的定期航班（AA1/AA2/AA3/AA5四條航線），巡航一次需時35-49天。

沿線的靠港順序為AA1：上海－寧波－洛杉磯港－上海；AA2：高雄－鹽田－長堤港－鹽田－高雄；AA3：海防－蓋梅港－香港－鹽田－廈門－長堤港－蛇口－海防；AA5：高雄－鹽田－上海－寧波－西雅圖－奧克蘭－高雄。

經由以上布局，預期可縮短亞洲主要口港到美西的運送時間，提供客戶更便利迅捷的優質航線選擇。目前船型還在規畫，會依市場需求來調整。

外資報告評估日本的ONE今年首季財測，預估營收有望季增6％，平均單價增加10％，從2012年起，全球貨櫃航運首季度優於農曆新年因素，營運動能多半低於第4季約3～4％，而ONE首季展望，預估價格仍將增加10％，對於貨櫃產業動能具激勵指標。近期即使歐洲出現新的封鎖措施，需求還是強勁，目前貨櫃輪市場需求水平至少還會持續幾周。

(時報資訊)