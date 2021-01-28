智邦（2345）28日公告，已經董事會通過取得新竹縣「國際AI智慧園區」產業專區兩筆土地之地上權案，標的物位於新竹縣竹北市莊敬段747地號縣有土地部分範圍，坵塊編號為產（專）（一）-1與產（專）（二），土地面積29,744平方公尺（折合8,998坪），據估權利金總金額上看5.25億元，交易對象為新竹縣政府。
據公告指出，智邦將分二期分期繳付權利，地上權存續期間為20年，惟期滿後仍可再續約20年，智邦表示，取得地上權的目的在增加營運效益。
(工商 )
智邦（2345）28日公告，已經董事會通過取得新竹縣「國際AI智慧園區」產業專區兩筆土地之地上權案，標的物位於新竹縣竹北市莊敬段747地號縣有土地部分範圍，坵塊編號為產（專）（一）-1與產（專）（二），土地面積29,744平方公尺（折合8,998坪），據估權利金總金額上看5.25億元，交易對象為新竹縣政府。
據公告指出，智邦將分二期分期繳付權利，地上權存續期間為20年，惟期滿後仍可再續約20年，智邦表示，取得地上權的目的在增加營運效益。
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