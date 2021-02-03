台康生技(6589)公告與安(月太)生醫及寶齡富錦（1760）共同合作開發「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑取得比利時自由銷售證明(Free sale Certificate 證號 000003 26-01-21)，得於比利時市場上市銷售。

「飛確」新冠病毒抗原快速檢驗試劑日前已取得歐盟CE-IVD認證，三方可掌握市場包括：印度、中東、歐洲、非洲及東南亞國家。

「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑為台康生技、安肽生醫及寶齡富錦共同合作開發及量產，係由安肽生醫透過自行設計建構的新冠病毒抗原專一性抗體，由台康進行抗體的GMP量產並交付寶齡富錦進行產品優化及成品生產，以上中下游專業分工模式開發出。

台康生技表示，本抗原快速檢驗試劑係經由鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出病毒，具有更佳的便利性，可利用於新冠病毒檢測並有助於一般篩檢推廣。本產品各國經銷權可由三家公司依據合約架構共同協議後，各自進行市場開發。

台康生技採CDMO與自行研發「生物相似藥」雙商業模式。CDMO業務自2016年起已轉盈，七成客戶都在海外，2020年更通過日本厚生勞動省PMDA生產廠實地查核。新接到的委託研發暨製造（CDMO）訂單已逾9億元，將在兩年陸續貢獻營收。至於生物相似藥EG12014的三期臨床預計首季解盲，若順利可望在後年上市。

(工商 )