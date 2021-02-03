展望在美國威斯康辛州廠區布局，鴻海集團表示，今年初智慧製造中心和高效能運算中心可望完工，其中智慧製造中心將增加更多產線。

鴻海集團公布2020年美國威州廠成果報告，展望今年，鴻海董事長劉揚偉預期，全球將有改變遊戲規則的高科技產品問世，相關產品將在鴻海美國威州廠製造。

鴻海表示，今年在威州威谷科技園區內智慧製造中心（Smart Manufacturing Center）擬增加更多的產線。

去年鴻海集團在威谷科技園區興建2座主要設施，包括面積接近30萬平方英尺的智慧製造中心和高效能運算資料中心HPCDC（High Performance Computing Data Center），預計今年初完工。

根據統計，從2018年到去年底，超過3200名工人參與鴻海威谷科技園區興建工程，其中90%比例來自威州當地；期間鴻海集團在園區的投資規模超過8.5億美元（約合新台幣237.6億元）；簽訂超過200件合約，其中90%比例屬於威州當地企業；已經有4座主要設施完工或正在施工，總面積約145萬平方英尺。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，鴻海指出，在威州當地員工積極努力下，去年4月開始在蒙特普萊森（Mount Pleasant）村製造防疫口罩，到目前為止，鴻海在威州已經生產超過1300萬個防疫口罩；在去年關鍵的100天之內，威州廠也生產通過認證的呼吸器產品。

鴻海在1月中旬公告透過子公司轉投資加碼取得美國威州FEWI Development Corporation股權，投資金額3560萬美元（約合新台幣9.97億元）。

劉揚偉先前指出，鴻海集團在美國威州投資案一直按照市場需求、規劃進行，生產的產品可能會有變化，不排除布局伺服器、軟體、人工智慧等。

(中央社)