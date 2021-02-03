電腦作業系統加層資安防護，就像健康人買保險，是一種忽略不得的投資。中華民國人壽保險公會首次成立的「保險業保全／理賠聯盟鏈」，已採用資料加密的區塊鏈技術，仍額外增加資安合作夥伴，選擇美商數位服務業的VMwareNSX Advanced Threat Prevention，協助防止針對聯盟鏈的惡意攻擊朝橫向擴散，加層確保系統間文件交換的絕對安全性。

「保險業保全／理賠聯盟鏈」是運用區塊鏈技術為基礎的一站式保險服務，用戶可以透過區塊鏈共享平台進行電子保單認證、存證機制等大量資料異動等作業，藉理賠自動化節省人力與經營成本。

壽險公會保險科技運用共享平台召集人翁仲和表示，聯盟鏈涵蓋使用者資料與同業機密，且建置時間極短、牽涉多家同業、系統整合複雜度又高，加深了部署困難，因此需要外部資安業者的共同協助，使保險公司對於聯盟鏈的運作更有信心。

VMware台灣總經理陳學智指出，該聯盟鏈此次運用的資安系統，先在國家級大型實驗研究機構的使用過，對於聯盟鏈上通過的各業者資料交換過程中，進行安全檢查，「就像出入境安檢層級，任何資訊在相異系統間進行流通時，皆須經過沙箱檢測」，唯有經過驗證的資料文件才准予放行，滿足聯盟鏈對最高級別資安防護的嚴格要求。

另一部份，VMware資安系統整合人工智慧（AI）和機器學習技術，可透過掌握各程式可能的連線行為並動態分析其攻擊細節。這亦是全球數據分析研究機構Juniper研究所認定的2021年十大金融科技主流項目之一。

(工商 )