根據市調機構彭博社（BNEF）估計，預估2040年全球小客車銷售量將有58％為電動車。看好電動車輛發展，政府力推2030年達到電動巴士國產化的目標，促使臺灣業者開發電動車相關產品與技術。工研院在經濟部技術處科技專案和工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，聯手國內馬達領導品牌商大同公司成功開發國內首個國產的電動巴士動力系統，此系統整合堪稱電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士的性能與效率，加速落實電動巴士國產化，協助臺灣智慧運輸發展。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，因應國際廢氣減排趨勢，近年許多國家紛紛投入電動車布局，臺灣亦積極推動2030年達成公車和客運全面電動化，以減少碳排放、提高能源效率。此外，長期以來，國內電動巴士的動力系統多從國外進口，產業面臨無國產化動力系統可用的情形，為解決此產業瓶頸，以及瞄準智慧運輸的趨勢，工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，在永續環境應用領域，結合機械、電子、資通訊等跨領域的研發優勢，協助業者開發電動巴士國產化零組件。近年工研院與大同公司合作，成功開發臺灣首個自主研發的電動巴士動力系統，已投入實車整合工程與驗證技術研發，協助臺灣朝電巴國產化和綠色運輸邁進，強化臺灣車輛產業的競爭力。

大同公司執行副總戴豐樹表示，大同公司為了超前部署，建立電動巴士動力系統的研發與製造能力，在既有的馬達工業基礎上，近年來積極建立馬達驅動器的自主設計開發能力。2018年啟動與工研院合作開發馬達驅動器專案，結合工研院在驅動器領域的研發能量，授權技術轉移，大同公司建立了馬達驅動器研發團隊，為馬達產品共創更高的附加價值，在全球市場開闢新藍海。大同公司投入軟、硬、機構等設計工程師進駐工研院，與工研院團隊密切交流，共同開發電動巴士動力系統。大同公司的國產電動巴士動力系統榮獲第29屆臺灣精品獎，未來馬達驅動器研發團隊以此為基石，將拓展對不同功率的驅動器自主設計開發能力，以利未來新產品開發。

工研院與大同聯手開發的「250kW動力系統」，是當前臺灣第一個自主研發，也是功率最大的國產車用動力系統，採用馬達與驅動器系統匹配考量設計，馬達最高效率>96％、驅動器>97％，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，目前適用於12米（甲類）電動巴士或同級卡車。值得一提的是，由於此系統整合馬達和驅動器等軟硬體，具備自主調校能力，能針對不同車款進行客製化調校設計，未來也能應用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等。目前，此動力系統已完成實車調校與道路測試，近日更於財團法人車輛研究測試中心（ARTC）通過性能測試，在巴士滿載的情形下，擁有20％爬駐坡能力，以及90km/h以上之極速性能表現，確保產品品質。

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