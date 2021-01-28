自從去年耶誕節傷到膝蓋被抬出場，已經連10場缺陣的台銀洋將艾爾文，28日在SBL上半季最終戰，確定續因膝傷缺席，也讓台銀續用全本土應戰，台銀總教練說：「為了確保他下半季健康出賽，今天還是不讓他上了，但我沒說過要換洋將！」

「艾爾文到現在還沒接受團隊訓練，只由桑一慶帶著做個人訓練一周，醫生也建議他不要上場，擔心比賽強度太大，造成傷勢轉劇，但下周他應可團隊訓練，」陳國維說，「他自己也希望可在下半季健康出賽，也跟教練團與隊友證明自己。」

先前一度謠傳陳國維考慮更換洋將，讓陳國維感覺哭笑不得，「我根本沒說過這種話，當初只是賽後說起，假如我們要換洋將，可能至少要花兩個月時間，如果艾爾文真的很嚴重，我也考慮找看看PLG洋將頂替，但我沒說馬上要換。」

台銀目前又陷傷兵潮，除了艾爾文，「雙塔」謝宗融、林郅為也都掛彩，「郅為是在昨天弄傷腰部，宗融則是先前彰化就弄傷右眼，造成視網膜裂孔，醫生都說他差點要剝離，實在拖太晚才處理了，所以他們兩個人也都不會打中華男籃了。」

陳國維透露，目前台銀確定前往中華男籃報到的人，將是蘇士軒、陳昱瑞兩名球員，「無論如何我們都配合籃協徵召，也希望中華隊這次亞洲盃男籃資格賽平安順利！」

(中時 )