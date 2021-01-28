農曆春節將到，去年以來備受新冠疫情影響的弱勢家庭、社福庇護家園，在年節前將得到最大的溫暖，社福團體、公司企業都熱烈認捐、一起合作，「渣打Futuremakers公益計畫」就與台北西華飯店攜手合作，計畫在除夕夜前將年菜套餐宅配給弱勢家庭，也準備20台微波爐給予勵馨家園，總計有近千人可望受惠。

星展銀行台灣團隊近日則在台北火車站提供熱食給「寒士」，由星展志工結合食物銀行包裝及準備食材，希望遊民們能有一個溫暖的冬季。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，去年因為新冠疫情來襲，影響許多人的生活，視障朋友及弱勢青年更是面臨許多挑戰，因此由銀行發起送年菜給弱勢家庭，獲得西華飯店的參與，希望未來能號召更多企業與夥伴的參與，持續擴大翻轉弱勢青年未來，並推動社會共好的正能量。

渣打Futuremakers公益計畫支持16至35歲視障與中低收弱勢青年，幫助他們追求夢想。去年初新冠疫情衝擊許多人的生活，渣打Futuremakers公益計畫即啟動緊急援助計畫，提供三餐採買與防疫物資，力挺全台超過300位弱勢青年平安度過難關。

延續去年的熱情，渣打銀在農曆年前與西華飯店合作，由西華怡園中餐廳暨宴會廳主廚李湘華為弱勢家庭客製菜單，並帶領15位師傅烹調出紅燒蹄膀、佛跳牆、臘味糯米飯等經典年節佳餚的團圓套餐；渣打銀行員工更擔任志工，協助餐點的冷凍包裝。

(工商 )