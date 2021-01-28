美國蘋果公司28日公佈2021財年第一季業績顯示，大中華區營收為213.13億美元，比去年同期增長57%。蘋果CEO庫克稱，iPhone換代升級在中國大陸創下了歷史最高紀錄，市場的表現非常強勁，部分原因是大陸快速建設5G所致。

據《中新經緯》報導，蘋果公司今天(28日)發佈了2021財年第一財季業績，報告顯示，公司2021財年第一財季淨營收為1114.39億美元，同比增長21%，蘋果的季度營收亦首度破1000億美元。大中華區營收為213.13億美元，比去年同期的135.78億美元增長57%。

蘋果CEO庫克稱，iPhone換代升級在中國創下了歷史最高紀錄。他說，中國市場的表現非常強勁，部分原因是中國在快速建設5G。

報告指出，蘋果四季度市場份額從上年同期19.9%飆升至23.4%，佔據全球智慧手機市場近1/4佔有率，排名躍升至第一。四季度iPhone出貨量同比增長22.2%，為9010萬部。

(中時新聞網)