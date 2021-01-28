新北公車撞賓士E200轎車 波及3機車釀3輕傷 19:112021/01/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車。（翻攝） 51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車。（翻攝） 51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車，賓士車車尾當場凹陷變形，所幸3名騎士僅輕微擦挫傷，黃男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，黃男駕駛的公車疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及2輛機車，賓士車又往前推擠撞上另1輛機車，所幸3名騎士僅輕微擦挫傷，無須送醫，警方已調閱路口監視器釐清車禍原因。 屋齡逾半世紀 今日戲院外牆坍塌 21名鄰人緊急安置飯店 耀承澄心 景觀3房熱銷 (中時 ) #公車 #賓士 #E200 #撞上 #機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂 18:222021/01/28 社會 蔡提抗疫3關鍵 向全民信心喊話 04:102021/01/28 焦點要聞 彰化東外環又3車連環追撞了 變換車道3車撞爛 10:542021/01/28 社會 華銀嘟嘟房聯名卡 享臨停優惠 04:102021/01/28 專題周報 苗栗台3線小貨車翻覆 2人受困消防人員搶救中 12:122021/01/28 社會 快艇3先發缺陣 老鷹橫行 04:102021/01/28 運動天地 3億失眠大軍 催出4000億睡眠經濟 04:102021/01/28 話題觀察 博晟兩路並進 拚3年內轉盈 04:102021/01/28 證券．權證 廟宇迎春喊卡 餅舖訂單少3成 04:102021/01/28 地方新聞 蘇花改開放大客車行駛路肩 04:102021/01/28 地方新聞 少年高翹屁屁壓地蛇行影片曝 網轟：脊椎側彎還長痔瘡 10:552021/01/28 社會 社會熱門新聞 【扁案大咖】滯美12年 陳水扁親信黃芳彥驚傳身亡 車內發現安眠藥 - 社會 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳獨生子黃昱霖看不慣父子決裂 - 社會 【扁案大咖】通緝到2034年 黃芳彥客死美國 涉扁洗錢案檢方恐不起訴 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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