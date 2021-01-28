51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車。（翻攝）

51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車。（翻攝）

51歲黃姓男子今（28日）下午3時許，駕駛橘5公車行經新北市中和區中正路、板南路口，疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及3輛機車，賓士車車尾當場凹陷變形，所幸3名騎士僅輕微擦挫傷，黃男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，黃男駕駛的公車疑因路口燈號轉換未減速，直接撞上前方賓士E200及2輛機車，賓士車又往前推擠撞上另1輛機車，所幸3名騎士僅輕微擦挫傷，無須送醫，警方已調閱路口監視器釐清車禍原因。

(中時 )