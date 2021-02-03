竹仁立體停車場完工啟用，提供汽車停車位223格，機車停車位126格。（莊旻靜攝）

竹仁立體停車場完工啟用，提供汽車停車位223格，機車停車位126格。（莊旻靜攝）

竹仁立體停車場完工啟用，新竹縣長楊文科（中）3日參與啟用典禮。（莊旻靜攝）

位於竹北市天后宮、竹北公有市場旁的竹仁立體停車場3日正式啟用，縣長楊文科、竹北市長何淦銘、立委林思銘等人共同出席，期望有效解決周邊停車空間不足問題，使民眾生活更便利、促進商圈發展。

楊文科表示，竹仁里人口超過1萬人，也是竹北市西區唯一一個破萬人口的行政區，具有傳統市場、信仰中心，長期以來人潮、商圈聚集，但卻有停車位不足的問題，因此縣府協助爭取前瞻基礎建設計畫補助，興建立體停車場因應。

何淦銘指出，此停車場由縣府和公所共同出地合建，由交通部公路總局補助6225萬元，竹北市公所負擔1.02億，目前共有3層、223個汽車停車位、126個機車停車位，未來若需求增加，也可自3樓頂直接加蓋增建。

竹仁立體停車場汽車停車位費率為1小時20元，續停半小時10元，機車停車位費率1小時10元，當天最多收費30元。此外，新竹縣政府交通旅遊處也與各鄉鎮市公所合作，爭取前瞻計畫，除了竹仁立體停車場外，竹東鎮還有信義、仁愛、竹東交通轉運站停車場，寶山鄉則有寶山國中地下停車場，竹北市還有光明一路停六停車場，總計經費達16億餘元。

(中時 )