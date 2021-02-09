為紓解民眾停車問題，新北市府爭取22案前瞻計畫補助興建停車場，目前已完成三重商工、蘆洲永康公園、板橋音樂公園、新莊民安國小4座地下停車場，今年將積極完成另外3座前瞻停車場，預計將可提供1659個汽、機車停車位，另外視狀況新增電動車專用停車位、擴充充電設施，推動環保綠能概念。

交通局表示，雖然新北市老舊社區密集，沒有足夠停車空間，因此市府積極爭取22案前瞻補助，2年來已新增21處平面停車場、9座立體停車場，增加3684個汽車位及2761個機車位。目前雖已啟用三重商工、蘆洲永康公園、板橋音樂公園和新莊民安國小等4座地下停車場，但今年將力拼完成金山立體停車場、板橋新埔國小地下停車場和光榮國小地下停車場等3座前瞻停車場。

交通局指出，除了立體停車場外，也將尋找閒置公有土地闢建平面停車場，像板橋大觀段平面停車場2月試營運期間開放一個月免費停車，提供70個汽車位及53個機車位，另板橋新都段及新莊建國一路等2處閒置用地未來也將活化成停車場使用，紓解民眾停車需求。

交通局補充，為因應電動車輛發展，將根據各停車場電動車出入數量，滾動式評估增加電動車專用停車位、充電設備，鼓勵民眾使用綠能，結合智慧化的管理設備，建立優質停車環境。

(中時 )