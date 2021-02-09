早在1946年南京成立的商總，後因戰事原故，於國民政府遷台後在1951年在台灣復會，目前共有143個會員公會、超過2,000多個商業團體、150多萬家的公司及行號，是台灣百工百業的代表。也正因為涵蓋的領域大、範圍廣、業務型態眾多，商總面臨的問題也五花八門與複雜。為幫助商總所有的會員解決問題，商總理事長許舒博上任的第一件政策推動就是成立「商業團體事務協調中心」，再來也會籌組「產業顧問」。

許舒博解釋，由於商總代表的是台灣的百工百業，既然範圍是百工百業，他的問題性就更複雜，等於從人出生，到人死亡，都在商總的行業裡面，商總需要解決的問題就會比全國工業總會（工總）來得複雜，也需要更多人的力量來參與幫助解決。

雖然過去他有很好的政治背景，可以協助各政府部門來跟各個公會協商解決他們的問題，畢業一個人的力量不足，所以成立「商業團體事務協調中心」，到目前累計聘了立法院55位不同委員會立委，包括院長及副院長、委員來擔任諮詢顧問，做為各項問題溝通的關鍵管道，處理商會的問題，這樣可以加速商業環境的改變、良善，這就是服務平台的延伸；這樣也少了過去遇到問題要找關係、找立委的情況。

百工百業一旦遇到產業發展問題，經常需要跨部會、跨行業別的協調，問題不但複雜，處理起來難度也高，需要一個專責的部門來解決。大公會或許有資源，但是小公會沒有資源的情況下怎麼辦？這也就是為什麼要成立「商業團體事務協調中心」的主因。

商總理事長許舒博正計畫把這本由父親許文志撰寫關於台灣地域產業的書，送給所有的企業老闆。（圖／商總提供）

未來只要會員公會有問題，反映到商總，「商業團體事務協調中心」就會有專人協助，及時解決會員公會及其所屬企業在經營上面臨的各種困難及法規調適問題等等，以爭取時效，提升企業競爭力。

接下來的籌組的產業顧問，則鎖定各公會理事長，由於商總理監事名額有限，無法讓所有的人參與，藉由產業顧問的形式，讓這些不在商總理監事名單內的公會理事長，同樣3個月召開一次產業顧問會議，聽取各方的意見及需求；對於法律、經濟等層面問題，也會找專家學者來擔任產業顧問。強調不論是大公會、小公會，只要是商總的會員都是要服務的對象。

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(中時新聞網)